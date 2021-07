Cristina Cordula amoureuse et complice avec Frédéric Cassin : vidéo de leurs vacances en Italie

C'est les vacances, c'est les vacances en Italie. Pas de tournages des Reines du shopping en ce moment pour la présentatrice de 56 ans. Cristina Cordula profite de vacances bien méritées. Et ce n'est pas seule qu'elle prend un peu de repos. Elle est en effet accompagnée de son époux Frédéric Cassin comme les internautes ont pu le découvrir en vidéo.

Ce jeudi 22 juillet 2021, Cristina Cordula a partagé une vidéo qui n'est pas passée inaperçue. On peut tout d'abord y voir la belle brune en pleine promenade à bateau, avec des lunettes de soleil vissées sur le nez et un chapeau sur la tête. Elle fixe l'objectif et dévoile ensuite un paysage à couper le souffle. Ce n'est que vers la fin que ses abonnés Instagram ont découvert le visage de Frédéric Cassin. Tout comme son épouse, il porte des lunettes de soleil et une casquette pour se protéger des rayons du soleil. La reine du shopping s'approche afin de lui déposer un tendre baiser sur la joue. "From Italy with love", peut-on lire en légende de la publication.

Cristina Cordula ne manque jamais une occasion de faire une belle déclaration à Frédéric Cassin. Le couple s'est marié il y a quatre ans, à Capri, Singapour, puis Rio ! Cette année, pour leur anniversaire de mariage, l'ancien mannequin avait deux photos. Sur la première, on pouvait voir la présentatrice vêtue d'une robe jaune à volants et à épaules dénudées signée Giambattista Valli. Frédéric Cassin portait quant à lui un élégant costume bleu marine. La seconde photo dévoilait le couple en train de prendre la pause sur les hauteurs de Capri. Cette fois, la pro de la mode avait opté pour une création originale de couleur ivoire et brodée de fleurs. Son cher et tendre avait mise sur une chemise bleue et un pantalon noir.