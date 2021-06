Cristina Cordula toujours aussi amoureuse : belle déclaration à son mari pour leurs 4 ans de mariage

Le temps file à toute allure. Déjà quatre ans que Cristina Cordula a épousé son compagnon Frédéric Cassin. La présentatrice des Reines du Shopping (M6) lui a dit "oui" entourée de ses proches un 6 juin 2017, à Capri, en Italie.

Deux jours après leur anniversaire de mariage, Cristina Cordula s'est replongée dans ses doux souvenirs en postant deux photos tirées de cinq jours de fête sur Instagram. La première est issue de la cérémonie finale qui a eu lieu au coucher du soleil sur l'île napolitaine. La pro de la mode portait pour l'occasion une robe jaune à volants et à épaules dénudées signée Giambattista Valli tandis que Frédéric Cassin était vêtu d'un élégant costume bleu marine mais avec la décontraction d'être sans cravate. La seconde photo a été prise le jour d'avant et dévoile le couple en train de prendre la pause sur les hauteurs de Capri. Cette fois, Cristina Cordula avait opté pour une création originale de couleur ivoire et brodée de fleurs. Le tout complété d'une jolie traîne en tulle. En chemise bleue et pantalon noir, son mari était de son côté très sobrement vêtu.

" Capri, mon chéri, ce n'est pas fini !!! #mariage #love #forever", a-t-elle légendé avec amour. Les sourires radieux de Cristina Cordula sur les deux clichés ont eu vite fait d'attendrir les internautes, qui lui ont souhaité de nombreux autres anniversaires de mariage.



À noter que Cristina et Frédéric se sont offert trois cérémonies en 2017 pour s'unir : à Capri, à Singapour, puis Rio.