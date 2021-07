Cristina Cordula : Son long combat pour devenir française, pour son fils Enzo

Cristina Cordula est assurément la plus française des Brésiliennes ! Si elle a toujours son accent chantant et ses expressions bien à elle lorsqu'elle décrypte les looks des candidates des Reines du Shopping, la jolie brune de 56 ans a toujours rêvé d'obtenir la nationalité tricolore. Chose qui ne fut pas une mince affaire !

En effet, ce n'est qu'en décembre 2018 que Cristina Cordula s'est fait naturaliser, pour son plus grand bonheur et après de nombreuses années d'errance administrative. "J'ai essayé à plusieurs reprises de devenir française par naturalisation, mais j'avoue avoir abandonné à chaque fois à mi-parcours, tellement cela me paraissait compliqué de rassembler tous les documents du dossier. Finalement, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allée jusqu'au bout", a-t-elle rapporté lors d'une interview pour Liaisons, le magazine de la préfecture de police, paru en juin 2021.



La figure de M6 n'a jamais baissé les bras pour une raison bien particulière et très personnelle : son fils Enzo. Né en France d'un père français, que Cristina Cordula n'a évoqué qu'une fois pour Purepeople.com, le jeune homme de 26 ans ne partageait donc pas ce point commun avec sa mère. "Ce serait impossible pour moi de ne pas avoir la même nationalité que lui !", a-t-elle confié à nos confrères.