Cyril Féraud "coincé du cul" : attaqué par un internaute, il dément avec humour

Toujours très proche de sa communauté et prêt à s'amuser avec leurs nerfs, Cyril Féraud est en revanche beaucoup moins enclin à partager des détails sur sa vie privée. Récemment, lors d'une interview pour le magazine 100% Programme TV, il expliquait d'ailleurs ne plus du tout vouloir évoquer le sujet. Et pour cause, l'animateur est agacé de l'intérêt qu'on lui porte à vouloir savoir s'il est en couple ou non, la faute sans doute à son don pour éviter de répondre à la question.

Cyril Féraud a ceci dit parfois laissé entendre qu'il n'était pas un coeur à prendre. Comme en octobre 2020 lorsqu'il parlait timidement de "sa belle-mère" ou encore encore en 2018 lorsqu'il assurait que ses amours allaient très bien. Rien de bien croustillant pour l'heure mais les plus curieux devront s'en contenter !