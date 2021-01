Cyril Féraud en couple ? Pourquoi il ne veut plus parler de sa vie privée

Cyril Féraud ne fera jamais un Slam sur sa vie amoureuse. Le présentateur emblématique de France Télévisions en dit très peu sur sa vie amoureuse. Et il en a expliqué la raison lors d'une interview pour le magazine 100% Programme TV.

Si certaines personnalités se plaisent à partager les moindres détails de leur quotidien sur les réseaux sociaux ou dans les médias, ce n'est pas le cas de Cyril Féraud. Le beau blond de 35 ans met un point d'honneur à protéger sa vie privée et surtout, sa vie amoureuse. Forcément, cela attise la curiosité de ses fans et de certains médias. Mais il ne faut pas vraiment compter sur lui pour en dire beaucoup sur le sujet. "Je n'en parlerai plus! (...) Je ne dirai plus le moindre mot sur le sujet", a-t-il tout d'abord prévenu. Il a ensuite expliqué pourquoi : "Même quand je dis que je ne veux pas en parler, je me retrouve avec 15 articles sur le Net genre : 'Cyril Féraud donne un énorme indice sur sa vie privée.' "Une situation qui a le don d'agacer celui qui est aussi aux commandes de La Carte aux trésors.

S'il est souvent resté évasif sur le sujet, Cyril Féraud a parfois laissé entendre qu'il n'était pas un coeur à prendre. En octobre dernier, sur les ondes d'Europe 1, il a évoqué sa belle-mère. Après que l'animateur lui a demande si sa potentielle belle-mère trouvait que c'était un gendre idéal, il a répondu : "Il faut lui demander mais je crois que oui, je crois que oui... Et puis 'gendre idéal' ne veut pas dire grand chose en fait. Est-ce que c'est moi ? Ou est-ce que c'est Camille Combal ? Est-ce que c'est Vincent Cerutti ?" Et en 2018, il confiait à Nous deux : "Mes amours vont bien, merci. Plus sérieusement, ce n'est pas simple d'avoir une vie privée quand on rentre le soir après avoir tourné six émissions. J'arrive à concilier les deux, mais c'est compliqué. (...) Je reste discret, car je pense sincèrement que ça n'intéresse personne de savoir avec qui je couche. Je m'expose suffisamment à l'antenne pour ne pas en plus envahir les magazines."