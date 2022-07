Cyril Féraud : De la triche dans Slam ? L'animateur monte au créneau face aux "preuves absolues" !

Dans tous les jeux télévisés, lorsqu'un candidat impressionne par sa longévité, certains ne peuvent s'empêcher de voir là un peu de triche. C'est ce à quoi est confronté Cyril Féraud, animateur de Slam sur France 3. Le jeune Enzo, qui vient de fêter son 19e anniversaire, connait un succès fou. En effet, sa cagnotte s'élève à 141 500 euros ! De quoi faire jaser, forcément... Auprès de nos confrères de Télé Loisirs, l'animateur s'explique.

"Il nous est arrivé de nous retrouver sous une avalanche de captures d'écran : les gens étaient persuadés qu'il s'agissait-là de preuves absolues, pointant du doigt que le jeu était truqué. Une candidate était en train d'appuyer sur le slam, alors qu'Enzo était en train d'y aller. J'ai expliqué que les candidats avaient un écran devant eux, qui leur indiquait quand slamer. Le slam n'était pas ouvert au moment où elle appuyait sur le buzzer", explique ainsi le charmant blond récemment dragué par un candidat sur le plateau du jeu.

Et de poursuivre à propos des rumeurs : "Il y a un truc qui me rend dingue, poursuit Cyril Féraud, c'est quand on dit qu'un candidat est favorisé. Dans Slam, on ne peut influer en rien sur la victoire d'un candidat. Dans Slam, les candidats prennent la main pour jouer dans la grille. Ils jouent avec le mot qu'ils veulent. Nous n'avons aucun moyen d'intervenir sur ça. Slam est intrucable." S'il a pris la parole si vite, c'est parce qu'il "ne pouvait pas laisser passer un truc comme ça". Et puis, hors de question de laisser le public penser qu'Enzo ne mérite pas ses victoires. "Parce qu'il les mérite. Il est très fort. Que ça en agace certains, c'est normal, c'est toujours comme ça quand on a du succès. Et un jour, il y a un candidat ou une candidate qui arrivera et qui sera plus fort que lui. Enzo a quand même failli trébucher plusieurs fois !", tient à rappeler Cyril Féraud.

De son côté, le jeune candidat a déjà évoqué ces quelques attaques de téléspectateurs qui ne trouvent pas ses victoires justes. "Je me moque des critiques négatives. Certains n'auraient même pas le courage de venir sur le plateau. Mais ne mettons pas tout dans le même panier. Il y a quelquefois des avis constructifs", a-t-il lancé. Le débat est donc clos !