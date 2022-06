Cyril Féraud dragué par un candidat de Slam : amusante réaction et bisou inattendu (vidéo)

Cyril Féraud est l'un des visages phares de France Télévisions. Il a notamment l'honneur de présenter le jeu télévisé Slam, sur France 3. Et le mercredi 22 juin 2022, le charmant présentateur de 37 ans a fait la rencontre d'un candidat dont il devrait se souvenir pendant un bon moment.

Il y a une semaine, il a fait la connaissance d'Adrien, un jeune diplômé en marketing de luxe qui réside à Puteaux, dans les Hauts-de-Seine (92). Après avoir tenté d'en savoir plus sur son parcours professionnel, Cyril Féraud s'est intéressé à sa vie privée. Ainsi, les téléspectateurs ont vite appris que le jeune homme était un coeur à prendre et qu'il cherchait un garçon "entre 18 et 35 ans". "J'ai 37 moi, poubelle", a alors plaisanté le beau blond. Et le candidat de répondre : "Enfin non, même vous à 37 ans". Une déclaration qui a fait sourire celui qui est aussi aux commandes de La Carte aux trésors.

Cyril Féraud s'est alors réjouit de pouvoir "encore faire l'affaire" et de pouvoir "encore servir". Adrien a ensuite continué à lister les qualités de son homme idéal. Il aimerait notamment qu'il soit plus grand que lui (il mesure 1,68m). Et il en a profité pour passer un message après que le présentateur a demandé si personne ne lui plaisait dans le public : "J'avais vu lors de précédentes émissions un beau garçon dans le public. Un beau blond. Il avait un masque jaune. Il avait l'air pas mal. Si je reviens, je pourrais peut être le revoir."

Bisou magique pour le candidat

En attendant, Adrien a tenté tant bien que mal de répondre aux questions posées par Cyril Féraud. Et ce dernier a constaté qu'il avait bien du mal à marquer des points face à ses adversaires. Il lui a alors demandé s'il souhaitait avoir "un bisou magique". Une proposition que le participant n'a pas tardé à accepter. Une fois le baiser sur sa joue déposé, l'animateur a lancé : "Je ne suis pas le beau blond du public, mais quand même..." Une séquence amusante à retrouver dans le diaporama.

S'il aime interroger les candidats de Slam sur leur vie personnelle, Cyril Féraud préfère ne pas parler de la sienne. "Je n'en parlerai plus ! (...) Je ne dirai plus le moindre mot sur le sujet. Même quand je dis que je ne veux pas en parler, je me retrouve avec 15 articles sur le net genre : 'Cyril Féraud donne un énorme indice sur sa vie privée'", avait-il expliqué au magazine 100% Programme TV en janvier 2021. Récemment, il a toutefois avoué qu'il "travaille" à avoir un enfant.