Cyril Féraud "travaille" à avoir un enfant : il a déjà une certitude concernant son futur bébé

France 3 diffuse ce lundi 20 juin un programme exceptionnel intitulé Musiques en fête, qui mettra en avant une vingtaine de solistes et plus de 150 musiciens d'orchestre et artistes de coeur. Une soirée célébrant "l'amour" a déclaré sur son compte Twitter l'animateur Cyril Féraud, qui sera chargé de présenter cet évènement.

En parlant d'amour, le natif de Digne-les-Bains est toujours resté très évasif sur le sujet, et plus généralement sur sa vie privée. En janvier 2021, il avait décidé de ne plus jamais parler de sa vie sentimentale en public. "Après je me retrouve avec 15 articles sur le net genre : 'Cyril Féraud donne un énorme indice sur sa vie privée'", avait-il expliqué au magazine 100% Programme TV, alors qu'il avait laissé entendre être en couple sans pour autant l'affirmer.

Bientôt papa ? "J'y travaille"

En 2018, il déclarait dans les colonnes du Parisien vouloir un bébé. Une envie qu'il a récemment confirmé auprès magazine Télé 2 semaines. "Devenir papa fait partie de mes projets à court-terme. Je rêve de fonder une famille et j'y travaille" a t-il affirmé, tout en précisant quelle chanson il chantera à son enfant pour l'endormir : L'Histoire de la vie, du Roi Lion.

Des propos touchants de la part de l'animateur de France Télévisions, qui, en juin 2017, déclarait à Closer ne pas être prêt à devenir père. "Quand on a un rythme de travail effréné comme moi, il est important de se poser des échéances. Je pense que d'ici à trois ans maximum, je serai papa. Et s'il faut lever le pied pour ça, je le ferai" avait-il expliqué. Et cette fois-ci, il semble plus prêt que jamais à devenir papa pour la toute première fois.

Cela pourrait peut-être l'aider à retrouver complètement le sourire, lui qui a été bouleversé par la mort de son père Michel en 2019. "La maladie vient de m'arracher mon Papa. La vie est parfois cruelle. Je suis dévasté de tristesse et de chagrin. Si vous avez la chance d'avoir vos parents, n'oubliez pas de leur dire tous les jours que vous les aimez" avait-il déclaré sur son compte Twitter en partageant une photo du défunt. Place au bonheur désormais pour l'animateur, qui pourrait devenir papa très bientôt !