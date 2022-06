Cyril Féraud revient sur sa première histoire d'amour : "Le premier bisou..."

Le 20 juin prochain, Cyril Féraud sera aux commandes de l'émission Musiques en fête sur France 3, grand concert qui réunira de nombreux artistes. Bien identifié sur France 3 puisqu'il anime le jeu Slam sur la chaîne, Cyril Féraud promet d'attirer des fidèles pour ce nouvel évènement musical.

A quelques jours de ce nouveau projet, le présentateur de 37 ans a accordé une interview au magazine Télé 2 semaines, dans laquelle il est beaucoup question de musique, mais pas que. Au fil de la discussion, Cyril Féraud évoque sa vie privée, ce qu'il ne fait presque plus. Au programme, quelques confidences sur sa toute première histoire d'amour.

Ma première amoureuse en serait émue !

A la question de savoir sur quelle musique il a échangé son premier baiser, celui qui est originaire de Dignes les bains répond : "Le premier bisou, c'était sur Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion, au cours d'une boum avec mon amoureuse d'enfance. Ca se prêtait mieux à ça que Tout est fini entre nous de Lara Fabian !" Et quand à savoir quelle chanson il choisirait pour son mariage, Cyril Féraud revient sur Céline Dion. "Ca pourrait bien être Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion. Ma première amoureuse en serait émue !", répond-t-il.

Au cours de cet entretien, Cyril Féraud s'est également laissé aller à une confidence inattendue, sur son envie de fonder une famille. Un projet qu'il semble vouloir réaliser très prochainement. "Devenir papa est dans mes projets, à court terme . Je rêve de fonder une famille, et j'y travaille", avoue-t-il, tout en précisant qu'il sait quelle chanson il chantera à son enfant pour l'endormir : L'Histoire de la vie, du Roi Lion.

Par le passé, Cyril Féraud a souvent été questionné sur sa vie privée mais l'animateur star de France Télévisions avait très souvent mis des barrières. "Je n'en parlerai plus ! (...) Je ne dirai plus le moindre mot sur le sujet. Même quand je dis que je ne veux pas en parler, je me retrouve avec 15 articles sur le net genre : 'Cyril Féraud donne un énorme indice sur sa vie privée'", avait-il expliqué au magazine 100% Programme TV en janvier 2021.

En 2018, il confiait à une autre publication, Nous deux : "Ce n'est pas simple d'avoir une vie privée quand on rentre le soir après avoir tourné six émissions. J'arrive à concilier les deux, mais c'est compliqué. (...) Je reste discret, car je pense sincèrement que ça n'intéresse personne de savoir avec qui je couche. Je m'expose suffisamment à l'antenne pour ne pas en plus envahir les magazines."

Si l'on ne sait toujours pas si Cyril Féraud est en couple, le projet de devenir papa très bientôt n'est plus un secret...