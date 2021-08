Cyril Féraud en couple : que sait-on de sa vie amoureuse ?

La vie amoureuse des stars fascine leurs millions de fans. Cyril Féraud a fait le choix de garder la sienne secrète. Le présentateur de La Carte aux trésors s'est tout de même laissé aller à de rares déclarations, laissant entendre qu'il était en couple.

En janvier 2021, Cyril Féraud a révélé sa décision de ne plus jamais parler de sa vie sentimentale en public. "Je n'en parlerai plus ! (...) Je ne dirai plus le moindre mot sur le sujet. Même quand je dis que je ne veux pas en parler, je me retrouve avec 15 articles sur le net genre : 'Cyril Féraud donne un énorme indice sur sa vie privée'", avait-il expliqué au magazine 100% Programme TV. L'animateur télé de 36 ans sait que le sujet passionne. En témoignent les réactions qu'ont suscitées ses précédentes déclarations.

En octobre 2020 par exemple, Cyril Féraud avait répondu à une question piège de Léa Lando, sur Europe 1. "Ça fait quoi d'être le gendre idéal de millions de mères et, surtout, si vous en avez une, est-ce que votre belle-mère, elle, trouve vraiment que vous êtes le gendre idéal ?", lui avait-elle demandé. "Oh, je pense qu'il faut lui demander... Il faut lui demander mais je crois que oui, je crois que oui", avait rétorqué l'invité.

Ça n'intéresse personne de savoir avec qui je couche.

En 2018, il confiait à une autre publication, Nous deux : "Ce n'est pas simple d'avoir une vie privée quand on rentre le soir après avoir tourné six émissions. J'arrive à concilier les deux, mais c'est compliqué. (...) Je reste discret, car je pense sincèrement que ça n'intéresse personne de savoir avec qui je couche. Je m'expose suffisamment à l'antenne pour ne pas en plus envahir les magazines."

Dans la même interview, Cyril Féraud avait évoqué son rêve de paternité. "C'est vrai que je pense à la paternité, mais pas pour l'instant, car je n'ai pas envie de faire un enfant sans pouvoir m'en occuper. Mais dans quelques années, je pense que je lèverai le pied pour construire une famille", avait-il affirmé.