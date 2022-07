Slam - Le candidat Enzo avantagé grâce à son QI très élevé ? "Certains pensent que ça n'est pas équitable..."

Enzo est bien parti pour rentrer dans l'histoire du jeu Slam sur France 3. Il n'est d'ailleurs plus très loin de battre le record jusque-là détenu par Arthur, lequel a comptabilisé 158 000 euros de gains en 28 participations. En effet, le jeune candidat qui vient de fêter ses 19 ans a une cagnotte qui s'élève à 141 500 euros.

"Je ressens de la pression", a-t-il admis lors d'une interview pour Télé Loisirs, parue ce lundi 4 juillet 2022. Enzo concède toutefois vouloir décrocher la première place du classement : "Mais dès que les caméras se mettent à tourner, j'oublie tout. Je fais le vide. Devenir numéro 1, c'est mon objectif, je le garde en tête. Je sais que je dois rester concentré." Cyril Féraud est en tout cas persuadé que son nouveau protégé peut encore aller très loin. "C'est un phénomène. Il a joué à Slam dès qu'il a eu 18 ans. Il est capable, en visualisant une grille, de dire immédiatement combien il y a de points. Ou de nous indiquer qu'une définition a déjà été jouée. Il a une mémoire exceptionnelle", lui reconnaît-il.

Je suis sur un pied d'égalité avec les autres candidats

Il faut dire qu'Enzo a été diagnostiqué HPI (Haut Potentiel Intellectuel). Il est en effet doté d'un coefficient intellectuel de 148. Qu'à cela ne tienne, Enzo ne considère pas cela comme un super pouvoir. "Avoir un QI élevé n'est pas une carte joker. Ca me permet de retenir les définitions. C'est un avantage, mais ça n'aide pas à trouver les mots. En théorie, je suis sur un pied d'égalité avec les autres candidats. Même si certains pensent que ça n'est pas équitable", s'est-il défendu. Un discours qu'a soutenu Cyril Féraud, rappelant qu'Enzo est loin d'être infaillible : "Que ça en agace certains, c'est normal, c'est comme ça quand on a du succès. Et un jour, un candidat ou une candidate arrivera et sera plus fort que lui. Enzo a quand même failli trébucher plusieurs fois".

En attendant, Enzo est bien heureux de continuer à enchaîner les victoires. "Il y a le plaisir du jeu mais aussi le gain. Pour l'instant, je ne sais pas ce que j'en ferai. Je suis content de faire partie des meilleurs de Slam mais je ne vais pas le mentionner sur un CV. Sauf si la production m'embauche : mon rêve est d'être verbicruciste pour l'émission", a-t-il révélé pour TV Grandes Chaînes. C'est tout ce qu'on lui souhaite !