Le Grand Slam, un candidat accusé de triche : Cyril Féraud rétablit toute la vérité !

Depuis plusieurs semaines, les téléspectateurs retrouvent chaque dimanche sur France 3 Enzo dans Le Grand Slam. À seulement 18 ans, l'étudiant en gestion des entreprises et des administrations, qui a confié être HPI (Haut Potentiel Intellectuel), se démarque et impressionne avec son esprit. Il a déjà décroché 19 victoires, dont la dernière a eu lieu le dimanche 5 juin. Ce jour-là, il a réussi à battre trois ex-candidats de l'émission et a ainsi fait monter sa cagnotte à 118 000 euros. Enzo est alors devenu le troisième plus grand joueur du programme et sera de retour la semaine prochaine pour remettre son titre en jeu.

Mais, la côte de popularité du candidat est quant à elle en baisse. Et pour cause, les internautes sont persuadés qu'il est avantagé par la production. La raison ? Face à la candidate Dominique, Enzo est parvenu sans difficulté à faire marcher son buzzer tandis que sa concurrente était à la peine. Il n'en fallait pas plus pour que certains dénoncent un acte de tricherie. Sur Instagram, Cyril Féraud a tenté de désamorcer la polémique en faisant une mise au point.

En légende de l'extrait vidéo qui fait débat, l'animateur a assuré que tout était très réglo dans son jeu. "Bonjour à tous, je vois passer certains commentaires qui m'agacent, car ils crient à la triche après le Slam d'hier d'Enzo. Le Slam n'était pas encore 'ouvert' quand Dominique a essayé de Slamer car le mot trouvé par Enzo était en train de se constituer dans la grille. Les fidèles de l'émission savent que très souvent, les candidats tentent de Slamer avant même que ce soit possible ! Ce genre de cas se produit très régulièrement dans l'émission", a-t-il tenu à rappeler. Ainsi, il assure qu'Enzo a simplement "été le plus rapide". "Voilà l'explication. Il n'y a ni triche là dedans, ni favoritisme, c'est simplement la règle : tant qu'on joue avec la grille, le Slam ne fonctionne pas."