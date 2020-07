Cyril Féraud horrifié : victime d'une arnaque, il prévient ses fans

Cyril Féraud en a sa claque. Depuis des années, des usurpateurs d'identité s'amusent à se faire passer pour lui sur les réseaux sociaux. Ciblant les personnes âgées ou des enfants, qui ne savent pas forcément faire la différence entre compte certifié et faux profil, ces pirates des réseaux extorquent de l'argent aux fans dévoués du présentateur.

C'est en tout cas ce qu'a pu expérimenter une internaute, qui a partagé sur Twitter la conversation qu'elle a eue avec l'usurpateur. "J'ai besoin d'une recharge PCS de 50 euros", lui a-t-il envoyé. Horrifié que ses fans aient à subir ce genre d'agression, Cyril Féraud a poussé un véritable coup de gueule sur le réseau social. "Si tu savais comme ça me gonfle !! Et comme ça me désole que certain(e)s se fassent avoir et envoient de l'argent, en pensant me parler", a-t-il déploré sur Twitter, le samedi 25 juillet 2020. Hors de lui, il reprend même la célèbre sortie de Nicolas Sarkozy : "Casse-toi pauv' fake".