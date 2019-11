Cyril Hanouna en froid avec Kev Adams ? : "Ce n'est plus mon ami !"

Si Cyril Hanouna a de nombreux détracteurs, il a aussi de nombreux amis, venus de tous horizons. Connu pour son côté sans filtre et les nombreuses polémiques de son émission Touche pas à mon poste, l'animateur phare de C8 divise. On aime ou on déteste. Mais impossible pour qui que ce soit de ne pas reconnaître son ascension fulgurante depuis ses premières années de carrière.

Lundi 11 novembre 2019, dans Touche pas à mon poste, le présentateur est revenu sur l'immense carton de la nouvelle émission Mask Singer (TF1), présentée par son ancien poulain, Camille Combal. Avec un record d'audience, le programme, qui a bénéficié d'une promotion sans pareille, a réuni plus de 6 millions de téléspectateurs. Une performance qui a longuement fait débattre la bande à Cyril Hanouna : "Le jury, je ne peux pas, ils sont gentils, mais ils m'ont saoulé, ils se foutent trop de notre gueule !", déclare l'animateur, irrité.

Mais alors que Géraldine Maillet interpelle Cyril Hanouna pour lui demander si son ami Kev Adams ne lui avait pas parlé de l'émission, ce dernier répond du tac au tac : "Ce n'est plus mon ami !"

Devant la surprise de ses chroniqueurs et la gêne de Géraldine Maillet, Cyril Hanouna a préféré rire de cette brusque confidence : "Non ce n'est plus mon ami, mais vous savez, dans le métier, ça va très vite !", déclare-t-il en riant. Pourtant, il est vrai que le jeune humoriste de 28 ans a été un proche ami de Cyril Hanouna pendant de longues années. C'était d'ailleurs un véritable habitué de TPMP, où il était régulièrement invité.

Pour l'heure, l'animateur n'a pas donné plus de précisions sur la raison de cette brouille et a préféré vite passer à autre chose, laissant ainsi ses chroniqueurs sous le choc de cette annonce.

Perrine Némard