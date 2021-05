Cyril Hanouna en terrasse avec Gabriel Attal : le porte-parole du gouvernement vit "son meilleur souvenir"

La France a retrouvé une partie de sa liberté mercredi 19 mai 2021. Le déconfinement a eu lieu et a été marqué par la réouverture de tous les commerces jusque-là jugés non essentiels et surtout des bars et des restaurants. Un grand soulagement pour la population nationale qui a pris d'assaut les terrasses toute la journée. Même Cyril Hanouna a souhaité marquer le coup en réalisant une parenthèse exceptionnelle à l'extérieur pour Touche pas à mon poste. L'animateur s'est donc rendu dans un café parisien et il n'était pas seul ! En effet, il a invité avec lui Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement.

Ensemble, ils ont évoqué la crise sanitaire et son évolution rassurante grâce à la vaccination mais surtout, ils ont pris plaisir à siroter "un petit diabolo à la fraise" pour Cyril Hanouna et un "coca zéro" pour Gabriel Attal. "Je suis le premier heureux ce soir de pouvoir partager avec vous ce moment. C'est un moment, on se serait dit ça il y a dix ans, que quand on va aller prendre un verre en terrasse ce serait un événement... et bien c'est un événement aujourd'hui pour tous ceux qui vont pouvoir retravailler, tous ceux qui ont la chance de reprendre espoir", s'est réjouit le porte-parole.

La scène improbable a été bien accueillie sur les réseaux sociaux. Les internautes ont par exemple apprécié que Gabriel Attal joue le jeu pour C8. Chose qui fut apparemment très facile à faire pour lui. "Je vis mon meilleur souvenir de porte-parole", a-t-il confié à Cyril Hanouna. Rien que ça !

Pour terminer ce bon moment, l'animateur qui ne passait forcément pas inaperçu au milieu des badauds, a promis de payer la tournée à tous les clients présents, recevant alors un tonnerre d'applaudissements. "Je vais être un petit ric-rac sur nos boissons parce que j'ai invité tout le monde", a-t-il ensuite ironisé auprès du politique.