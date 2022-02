Cyril Hanouna "furieux" : il recadre Matthieu Delormeau en direct dans Touche pas à mon poste

C'est une séquence qui n'est tout simplement pas passée. Samedi 5 février 2022, Matthieu Delormeau était aux commandes de TPMP People sur C8 et recevait notamment Laurent Fontaine autour de sa table. Ce dernier s'est notamment confié sur ses sentiments vis-à-vis du couple formé par Lola Marois et Jean-Marie Bigard. Et autant dire qu'il n'y est pas allé de main morte. Il les a même violemment critiqués, jugeant qu'ils n'avaient "que de la merde dans le cerveau", que l'humoriste était "fou" et qu'il "ne supportait plus de ne pas être numéro un, il vieillit mal". Des propos cash qui sont arrivés aux oreilles de Lola Marois, laquelle a répliqué sur Twitter, interpellant Cyril Hanouna. "Au sujet des propos haineux de ce triste tour de table à TPMP People ce soir à l'encontre de mon mari et moi, je me dois de vous dire que cette haine remplie d'aigreur n'a pas offusqué que vous, mais aussi et surtout Cyril Hanouna qui est furieux contre eux. Il va régler ça", a annoncé la comédienne.

Et elle n'avait pas menti puisque l'animateur a fait une mise au point ce lundi 7 février dans Touche pas à mon poste. S'il a pointé du doigt le comportement de Laurent Fontaine, Cyril Hanouna a surtout fait la leçon à Matthieu Delormeau, qui aurait dû avoir un rôle de "médiateur" selon lui. "J'aurais aimé que tu lui dises :'Là, tu vas un peu loin'", a-t-il déclaré. Et d'ajouter, un brin agacé : "Ils ont été très très blessés. Vous avez été dégueulasses avec elle et Jean-Marie Bigard. (...) J'ai passé mon week-end à répondre à ceux qui se plaignaient de l'émission. Sur Lola Bigard et Jean-Marie Bigard, c'est inadmissible ce que vous avez fait. On a assez d'ennemis pour défoncer nos amis. Jean-Marie Bigard et Lola Bigard ce sont des amis, et c'est vrai que vous avez été très durs avec eux." Cyril Hanouna a ensuite été catégorique : pas touche à ses amis ! "Je suis producteur de l'émission et sur mes plateaux, on ne parlera pas mal de mes amis, voilà c'est dit. On aurait même pas du faire ce sujet. (...) Lola Bigard et Jean-Marie Bigard on n'en parle pas. C'est clair, c'est net, c'est nos amis et je suis comme ça j'ai une règle, les amis je les protège".