Cyril Hanouna, Jean-Marie Bigard... La culture repart, vernissage et soutien à Myriam Ghilan

C'est assez rare ces derniers temps pour être souligné ! Un très beau vernissage a eu lieu mardi dernier à la mairie du 7e arrondissement de Paris, en présence de nombreuses personnalités. Toutes étaient venues soutenir l'artiste peintre Myriam Ghilan qui, trois ans après sa première exposition très remarquée - où l'on avait vu un Michaël Youn émerveillé -, revient avec sa toute dernière création, Fusion des éléments, qu'elle a présentée en début de semaine.

Les stars se sont déplacés pour soutenir l'artiste peintre

Ils étaient tous là pour soutenir la jeune artiste née en 1991. De Cyril Hanouna en passant par

Yamina Benguigui jusqu'à Josée Dayan et Jean-Marie Bigard , il y avait du très beau monde pour ce vernissage. Myriam Ghilan, en couple avec l'homme d'affaires Jean-Claude Darmon, a dû être ravie de voir débarquer autant de vedettes pour son vernissage ! Parmi les personnalités présentes pour la soutenir, on a pu noter également la présence de Diagna Ndiaye, président du Comité National Olympique et Sportif Sénégalais.

Cette toute nouvelle exposition est présentée du 5 au 20 mai à la mairie du 7ème arrondissement, et la jeune artiste semble ravie de cette belle opportunité. "Enfin de retour après une année sans possibilité d'exposer.. Il est temps de faire briller mes perles au grand jour", a-t-elle écrit sur son compte Instagram.