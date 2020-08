Cyril Hanouna, le départ de Matthieu Delormeau : "C'est énormément de pression"

"Tout a une fin et il faut savoir passer à autre chose", lançait Matthieu Delormeau en juin dernier à la rédaction du Parisien, annonçant ainsi son départ surprise de Touche pas à mon poste (C8). Ce lundi 31 août 2020, Cyril Hanouna est à son tour interviewé par nos confrères du Parisien. L'occasion pour l'animateur vedette de la chaîne de s'exprimer sur la décision de son camarade.

"Matthieu a énormément donné. Avec lui, j'étais au spectacle, assure Cyril Hanouna. Mais TPMP, c'est énormément de pression pour les chroniqueurs, car ils sont obligés de donner leur avis tous les soirs. Moi, je mets mon grain de sel, je peux me laisser emporter, car c'est mon caractère, mais je suis là pour recadrer le débat. Eux, on leur demande de prendre parti et cela peut déclencher ensuite des commentaires violents." En bref, le départ du chroniqueur de 46 ans a été compris et entendu par le trublion du PAF : "Quand Matthieu me dit qu'il s'est éclaté, mais qu'il a besoin de souffler et de décompresser, je l'écoute."

Il y aura toujours une place pour Matthieu Delormeau

Et Cyril Hanouna de préciser que la porte reste ouverte pour un éventuel retour de Matthieu Delormeau : "Il y aura toujours une place pour lui." Une invitation qui était également valable pour Enora Malagré après l'annonce de son départ en 2017. Finalement, la jolie blonde de 40 ans n'est pas revenue et ne reviendra pas dans Touche pas à mon poste... mais elle a des projets avec son ancien patron à propos d'une "émission autour du rap". "On est restés très proches", assure Cyril Hanouna.

Voilà déjà trois mois, Matthieu Delormeau a quitté TPMP. "Tout a une fin et il faut savoir passer à autre chose. Je l'ai annoncé à Cyril Hanouna il y a quelques jours. J'ai envie de vivre de nouvelles aventures, à la télévision, à la radio, sur scène ou sur un plateau de cinéma... Si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Je ne cherche pas un travail, je cherche un projet où je puisse apprendre des choses que je ne sais pas faire", expliquait-il à nos confrères du Parisien.

Rappelons que la nouvelle saison de Touche pas à mon poste débarque dès ce lundi 31 août exceptionnellement à 18h (l'émission sera à 18h45 les autres jours). Et ce n'est pas tout : Cyril Hanouna sera aux commandes de Balance ton post dès 17h45 du lundi au vendredi puis animera le jeu À prendre ou à laisser à 20h15, également de manière quotidienne. Une rentrée qui promet !