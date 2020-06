Cyril Hanouna torse nu et très musclé : une photo inédite impressionne

Sous son costume, Cyril Hanouna cache une silhouette athlétique comme en témoigne une photo dévoilée dans C que du kif (C8), jeudi 17 juin 2020.

Hier soir, Caroline Ithurbide était présente aux côtés de Valérie Benaïm, Jean-Michel Maire ou encore Maxime Guény afin de débattre de l'actualité média. Et, au cours de l'émission, la belle chroniqueuse de 40 ans a tenu à crier sa colère contre Instagram. "On vient de se rendre compte que moins vous portez de vêtements et plus vous existez sur Instagram. (...) Ce qui est problématique, c'est que le message que l'on envoie à toutes les petites jeunes filles qui, en général, ont 13-14 ans sur Instagram, c'est que, en gros, tout ce que tu vas dire, ce sera de toute façon moins important que ton corps", s'est-elle agacée.

Cyril Hanouna en a profité pour dévoiler des photos de ses chroniqueurs plus ou moins dénudés sur les réseaux sociaux. S'il pensait échapper à ce petit jeu, il a pu compter sur sa complice Valérie Benaïm pour dénicher un cliché sur lequel il ne porte qu'une petite serviette. L'occasion pour les téléspectateurs de C8 mais également les chroniqueurs de découvrir que le présentateur de 45 ans est très musclé, surtout au niveau des bras.

Face aux questions de ses chroniqueurs, Cyril Hanouna s'est expliqué sur sa photo : "Ça, c'était un copain à moi, sans rigoler, je vous jure que c'est vrai, qui voulait faire un combat contre moi. Je lui ai dit : 'Est-ce que tu veux vraiment combattre contre moi ? Je vais te massacrer.' Il n'y a aucun montage, c'est vraiment moi."

"Ça ne se voit pas sous votre petit costume que vous êtes à ce point musclé", s'est étonnée Valérie Benaïm qui s'est fait un plaisir de toucher le bras de son patron pour vérifier s'il avait bel et bien des muscles. Après avoir constaté que c'était le cas, elle l'a interrogé sur le secret de son corps athlétique. "Je fais beaucoup de sport, ça ne tombe pas du ciel. J'en fais six ou sept heures par semaine", a donc confié Cyril Hanouna, probablement fier que sa silhouette fasse autant réagir. On sait notamment que celui qui anime également À prendre ou à laisser est un passionné de tennis. Il aime autant le regarder que le pratiquer.