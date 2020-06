A prendre ou à laisser : Un célèbre humoriste a gagné 150 000 euros

Le 18 mai 2020, Cyril Hanouna a donné le coup d'envoi de sa version d'A prendre ou à laisser, sur C8. Le présentateur de 45 ans a repris les fondamentaux du jeu télévisé et y a ajouté deux nouveautés : un jackpot et une 25e boîte à la fin. Nul doute que des candidats déjà vus à la télévision ou qui connaîtront le succès plus tard feront le show dans le programme. Les téléspectateurs ont déjà vu passer un ancien candidat de la Star Academy. Arthur, qui est le premier à l'avoir animé de 2004 à 2006 et 2009 à 2010, a aussi vu des célébrités passer, parmi lesquels un humoriste connu de tous aujourd'hui.

Dimanche 14 juin 2020, Laurent Ruquier recevait notamment Christine Bravo et Jeanfi Janssens dans Les Enfants de la télé, sur France 2. Et il a révélé que le comique qui officie dans son émission radio Les Grosses Têtes (RTL) avait participé à A prendre ou à laisser il y a quelques années. Sa première télé. En 2006, il a en effet fait face au compagnon de Mareva Galanter dans l'espoir de remporter un maximum d'argent. Et l'ancien candidat de Danse avec les stars (saison 9 en 2018) a eu de la chance car il avait remporté pas moins de 150 000 euros.

"T'as gagné ça ? C'est pas vrai ! Mais pourquoi tu n'en as pas profité pour refaire des trucs ?", a demandé Christine Bravo en montrant le visage de cet habitué des interventions de chirurgie esthétique. Jeanfi Janssens a donc évoqué de nouveau son ancien compagnon, qui lui avait laissé une énorme dette : "C'était une époque de ma vie où j'avais beaucoup de casseroles. J'avais eu des amours difficiles, douloureuses et qui m'avaient coûté beaucoup financièrement. J'avais eu un petit copain, il avait ouvert des boutiques à mon nom et il est parti avec la caisse et moi, je me suis retrouvé à payer ses dettes, donc ça m'a permis de retrouver une vie financière normale." Un épisode douloureux qui appartient heureusement au passé.