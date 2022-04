Cyril Hanouna : Une vidéo dossier dévoilée, l'animateur en fou rire

Par Charlotte Pletcher Journaliste Fan de séries en tous genres, elle aime suivre le quotidien de ses acteurs préférés. Elle est également fan de la reine Elizabeth II, de Kate Middleton et ne comprend toujours pas ce que le prince Harry fait avec Meghan Markle.

23 photos

Quand il était plus jeune, Cyril Hanouna était loin d'avoir des rêves d'animateur. Il voulait être chanteur. Une ambition qu'il a tenté d'amener le plus loin possible comme en témoigne la vidéo dossier dévoilée dans "Touche pas à mon poste", ce jeudi 21 avril 2022.

S'il a une légère tendance à se moquer régulièrement mais gentiment des chroniqueurs de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna n'est pas le dernier pour pratiquer l'autodérision. Une émission sans humour ne serait pas une émission réussie pour l'animateur phare de C8. C'est sans doute la raison pour laquelle il a fait appel à Sacha Elbaz pour une chronique divertissante. D'habitude, l'équipe en prend pour son grade. Mais ce jeudi 21 avril, la fête était réservée à Cyril Hanouna. Durant la chronique, le papa de Bianca et Lino a révélé qu'il avait déjà animé des bar-mitzvah plus jeune. En se remémorant ces souvenirs, Cyril Hanouna a même fait une promesse : celle d'en animer une toute dernière prochainement. Il n'a pas dit laquelle, ni même cité de nom mais le chanceux a eu un aperçu de la prestation à laquelle il aura droit. Sacha Elbaz a effectivement lancé une vidéo de l'animateur phare de C8 des années en arrière en train d'interpréter "Qui a le droit" de Patrick Bruel sur scène. Se revoir aussi jeune, en costard-cravate, les cheveux gominés sans aucun poil de barbe l'a fait partir en fou rire. Au même moment, des images de Cyril Hanouna en train de découvrir la vidéo étaient retransmises. L'animateur a d'abord fourré sa tête dans son coude pour étouffer son fou rire avant de le laisser tranquillement sortir. Pour autant, il n'était pas honteux que cette vieille casserole soit révélée dans l'émission, bien au contraire ! "Je chantais un peu au départ, je voulais être chanteur à la base, a-t-il raconté à toute l'équipe. Je n'étais pas payé, je chantais comme ça !" En se retournant pour s'observer à nouveau - il était âgé d'un peu moins de 18 ans à l'époque -, Cyril Hanouna s'est moqué de lui-même et du côté "premier degré" qu'il affichait à l'époque. Qui aime bien, châtie bien. L'animateur ne regrette en rien que ce petit dossier chaudement gardé soit finalement diffusé : "Ça ne me dérange pas." Tant qu'on ne touche pas à son poste...