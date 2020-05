Cyril Lignac, ses fans induits en erreur : son homonyme à bout

C'est un succès que personne n'avait vu venir ! Pendant la période du confinement, Cyril Lignac s'est mobilisé avec l'aide de M6 pour apporter un peu de gourmand et de croquant aux Français. Chaque soir en direct, il cuisine depuis chez lui dans l'émission Tous en cuisine, laquelle est regardée par plus de 2 millions de personnes, qu'elles soient en famille, en colocation ou même seules.

Et alors qu'un dispositif exceptionnel a été mis en place, accompagné d'un formulaire en ligne, par la production pour permettre aux plus intéressés de se mesurer au célèbre chef de 41 ans, certains essayent d'amadouer ce dernier jusqu'à chez lui. Du moins c'est ce qu'ils pensaient... En effet, Cyril Lignac a partagé une photo des plus étonnantes via sa story Instagram ce vendredi 29 mai 2020. Relayée par le compte "tes voisins", elle dévoile une boîte aux lettres sur laquelle est inscrite le nom de famille "Lignac". Seul petit soucis, il ne s'agit pas de l'as des fourneaux mais simplement d'un homonyme. "Je ne suis pas Cyril Lignac ! Merci d'arrêter de déposer vos candidatures pour l'émission Tous en cuisine !", a donc été indiqué via un post-it. Un malentendu qui a en tout cas bien fait rire Cyril Lignac, à défaut d'amuser le principal intéressé à la boîte aux lettres inondée de messages.

À en croire le compte "tes voisins", le chef n'est pas le seul à avoir induit en erreur involontairement ses fans. L'homonyme de Denis Brogniart a également été bombardé de petits mots ces derniers temps en raison de la diffusion de Koh-Lanta sur TF1. Ce dernier n'a cette fois pas reçu de candidatures mais des votes contre les candidats en lice... Il risque d'y avoir des déçus aux prochaines fêtes des voisins !