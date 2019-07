Dacre Montgomery (Stranger Things), enfant mal dans sa peau : "J'ai souffert"

C'est l'une des révélations de Stranger Things. Déjà dans la saison 2 de la série Netflix, le personnage joué par Dacre Montgomery a marqué les esprits : on adore le détester. Beau gosse insupportable à la coupe mulet, Billy Hargrove a toutes les filles du lycée à ses pieds et séduit même les mères de famille lorsqu'il devient maître nageur dans la saison 3. Un personnage diamétralement à l'opposé de celui qui l'interprète.

Le 23 juillet 2019, Dacre Montgomery s'est emparé de son compte Instagram, où il a publié une photo de lui au lycée. En légende, il confie ses angoisses et ses difficultés de parcours lorsqu'il était plus jeune. "Quand j'étais enfant, j'étais perdu. J'ai vécu des choses difficiles à l'école. J'étais un enfant en surpoids qui adorait jouer la comédie. Je n'ai jamais été populaire ou doué en sport. Les filles ne s'intéressaient jamais à moi. J'ai souffert d'anxiété depuis un très jeune âge. Distrait, jamais concentré", explique-t-il.

Une fois chez lui, le jeune Dacre Montgomery se focalisait sur son rêve. "Je visualisais un futur où mes rêves se réalisent. À 15 ans, j'ai échoué à mes examens. À 16 ans, on m'a dit de perdre du poids. À 17 ans, on m'a dit d'aller dans une école d'art et de m'entraîner. Quand j'ai été en école, on m'a demandé de partir. J'avais un rêve, mais on m'a dit que ce n'était pas possible", poursuit l'acteur de 24 ans.

"Vous savez quoi, j'ai perdu du poids et je n'ai jamais cessé d'espérer, ni d'être curieux. Je n'ai jamais laissé les échecs me détruire, parce que je crois en moi. Ne laissez personne vous dire le contraire", a-t-il conclut. Un discours particulièrement inspirant, "liké" par 1,7 million de personnes.