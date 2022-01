Daft Punk : Qui est la célèbre actrice qui partage la vie de Thomas Bangalter ?

En février 2021, le duo électro Daft Punk annonçait sa séparation en vidéo. Dans Epilogue, une vidéo de 8 minutes, les deux robots les plus connus du monde se faisaient exploser en guise d'adieu à leur public. Un crève-coeur pour les innombrables fans que les titres One More Time, Technologic et Harder, Better, Faster, Stronger, entre autres, feront danser encore longtemps jusqu'au bout de la nuit. L'histoire de ce tandem indémodable n'est peut-être plus d'actualité, mais la romance de Thomas Bangalter, l'un des Daft Punk, et une célèbre comédienne française n'est pas près de se finir. Depuis plus de vingt ans, le producteur et musicien de 47 ans partage la vie d'Elodie Bouchez . Les amoureux se sont mariés et sont devenus les parents de deux garçons, Tara-Jay né en 2022 et Roxan, né en 2008.

Elodie Bouchez a débuté sa carrière d'actrice en 1989 dans le film Stan the Flasher de Serge Gainsbourg . Cette collaboration a lancé sa carrière. Dans les années 1990, la comédienne était à l'affiche d'une vingtaine de films. Elle figurait au casting du Péril jeune de Cédric Klapisch, avec Romain Duris et Vincent Elbaz en 1994. La même année, elle était l'une des têtes d'affiche des Roseaux sauvages d'André Téchiné, qui lui valut le prix du meilleur espoir féminin à la cérémonie des César l'année suivante. Dans les années 2000, elle élargit ses horizons en jouant dans des comédies telles que Brice de Nice de James Huth et Seuls Two d'Eric et Ramzy.

Tout comme son mari Thomas Bangalter, Elodie Bouchez était choisie par Quentin Dupieux pour prendre part à l'aventure de son film Réalité en 2015. Elle fut également l'un des personnages de Guy, d'Alex Lutz, et Pupille de Jeanne Herry. Si ses apparitions se font plus rares, Elodie Bouchez est toujours dans la course. Elle sera au casting de deux longs-métrages en 2022 : Simone, biopic sur Simone Veil d'Olivier Dahan et Connemara, récit des derniers jours de la vie d'une chanteuse d'opéra.