Dakota et Nadia (Incroyable Talent) bientôt de retour : leur appel à l'aide

Pour ce nouveau projet, Dakota et Nadia ont pu compter sur le soutien de leur coach de La Bataille du jury Sugar Sammy. L'humoriste de 44 ans a en effet réalisé une vidéo dans laquelle il déclare : "Bonjour tout le monde. Je vous demande d'aider Dakota et Nadia, mes danseurs préférés de La France a un incroyable talent. Je pense que ce sont des artistes qui méritaient de gagner les 100 000 euros pas une fois, mais deux fois. Et je vous demande de les aider pour leur nouveau spectacle que j'ai très hâte de voir. Aidons-les à se rendre au moins aux 100 000 euros. Peut-être plus parce qu'ils le méritent. Et ils méritent que la planète entière les voie, les découvrent et les aiment comme je les ai aimés." Ses protégés ont dévoilé ces images sur Instagram et ont précisé en commentaire : "N'oubliez pas aussi de contribuer même 1 euro. On a besoin de vousssssssss."