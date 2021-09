Damien Tarel pris à partie par un chroniqueur de TPMP : "Tu es un bouffon"

Damien Tarel, le jeune homme qui a giflé le Président de la République cet été lors d'un déplacement, a été invité par Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste, lundi 20 septembre. Le trublion du PAF l'a écouté dans l'espoir qu'il exprime publiquement ses regrets. Malheureusement, Damien Tarel a de nouveau persisté dans son élan et a expliqué qu'il n'avait pas prémédité son geste et qui ne le regrettait rien. "Je pense que mon geste représente la colère de beaucoup de gens. C'est juste une gifle", a déclaré le Drômois, qui a écopé de quatre mois de prison. Raymond, l'un des chroniqueurs, a violemment pris à partie le jeune homme, qui était assis à côté de Booba. Le rappeur, qui donnera un concert au Stade de France le 3 septembre 2022, était venu commenter l'actualité.

Pour le chroniqueur et ses collègues, Damien Tarel, qui est en reconversion professionnelle et souhaite travailler dans l'évènementiel, s'en serait pris au président dans l'espoir de créer le buzz et de se faire connaître. "C'est incroyable de faire ça, c'est inadmissible", a martelé Cyril Hanouna. Matthieu Delormeau, choqué par la scène, a dit qu'il s'est senti "giflé" et que le geste de Damien Tarel a humilié la France entière. "A chaque fois que t'es indigné, tu mets des baffes ? Je vais t'emmener dans des endroits où t'auras de quoi t'indigner !", a lancé Raymond, chroniqueur et ami de longue date de Cyril Hanouna.

Très remonté contre Damien Tarel, qu'il traite de "guignol" et qu'il compare au chanteur suisse Stéphane Eicher, le livreur n'a pas réussi à contenir sa colère. "Tu as insulté la France et ses institutions. Tu ne regrettes pas. Pour moi, t'es un petit bouffon de cour d'école. A qui il met des gifles, lui ? Moi, j'ai envie de te mettre une vraie gifle !" Raymond, comme l'ensemble du plateau de TPMP, ne cautionne pas du tout la violence dont a fait preuve Damien Tarel. Tous ont peur que son geste soit mimé et repris par des jeunes gens, en quête de notoriété.