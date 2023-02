Damien Thévenot : Une vidéo archive ressurgit, le présentateur très mal à l'aise face à un détail physique !

Malgré son air gêné, ce n'est pourtant pas la première fois que Damien Thévenot publie de vieux souvenirs sur son feed Instagram. Le 27 novembre 2021, il y a plus d'un an donc, le journaliste avait déjà posté une vieille photo de lui. Tout sourire, les cheveux en bataille et ses lunettes de soleil accrochées sur son t-shirt blanc, il s'affiche on ne plus radieux face à l'objectif. "'Le temps passe. Ah, si on pouvait le regarder passer. Mais hélas. On passe avec lui' (Paul-Jean Toulet). Les jours de pluie. On trie. Et on tombe sur des dossiers... 2006 !", avait-il légendé ce cliché archive. Une publication qui avait d'ailleurs beaucoup plu à ses abonnés !