Daniel Balavoine : Qui est Jérémie, son fils qui avait un an au moment de sa mort ?

Le mercredi 21 juillet 2021, W9 diffuse le documentaire Daniel Balavoine : vivre ou survivre. Cette année marque le 35e anniversaire de la mort du chanteur engagé. Le 14 janvier 1986, Daniel Balavoine perdait la vie dans un accident d'hélicoptère au Mali, durant le Paris-Dakar. Son plus jeune fils, Jérémie Balavoine, était alors âgé d'un an et demi. L'occasion pour nous de prendre des nouvelles de lui, aujourd'hui devenu un adulte âgé de 36 ans.

Tout d'abord, Jérémie Balavoine est né un 15 juillet 1984 de la relation de son père avec son épouse Corinne, inspiration de son tube L'Aziza. Quoi de plus normal avec de tels gênes que de voir Jérémie devenir lui aussi musicien ! D'un naturel très discret, Jérémie Balavoine a toujours préféré éviter les médias et la lumière.

En 2013, il s'était ainsi farouchement opposé à la sortie du disque hommage Génération Balavoine, un projet de reprises par plusieurs chanteurs français comme Francis Cabrel, Jean-Louis Aubert ou encore Chimène Badi. "Je n'ai jamais approuvé ni cautionné ce projet, ni promis à Play On de divulguer des titres inédits, encore moins d'y participer", démentait-il dans la presse. Finalement, il n'a rien pu faire contre Jenifer, Zaz, Marina Kaye ou encore Shy'm, artistes de l'album de reprises intitulé Balavoine(s), paru en 2016.

Jérémie Balavoine a également une petite soeur, Joana, qui était encore dans le ventre de sa mère lorsque son père Daniel Balavoine a perdu la vie. Elle aussi avait choisi de poursuivre la carrière de son père en devenant chanteuse. "J'ai tout tenté pour ne pas faire de la musique. Le plus important, au final, c'est que la musique, c'est ma vie", avait-elle confié à Paris Match.