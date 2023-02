"Je n'arrête pas de me poser cette question" : Mort de Daniel Balavoine, le miraculé qui devait être à sa place se souvient

Trente-sept ans après l'annonce de la mort de Daniel Balavoine et de quatre autres personnes dans un crash d'hélicoptère, l'émotion est toujours vive. Le chanteur se rendait pour une mission humanitaire au Mali alors que se déroulait la course automobile Paris-Dakar. Ce 5 février 2023, la star aurait célébré ses 71 ans avec ses enfants nés de son couple avec Corinne, Jérémie et Joana, mais un autre destin s'est écrit et ils ont perdu leur père alors qu'ils étaient très jeunes. Un accident dramatique dont devait faire partie le journaliste sportif Jean-Luc Roy. Cependant, il avait cédé sa place au dernier moment à l'artiste engagé. Pour Le Figaro, il s'était confié sur le drame.

Dans une édition de en 2015, alors qu'un documentaire de RMC Découverte était diffusé sur le sujet, Jean-Luc Roy était revenu sur ses souvenirs douloureux, marqués par le décès des cinq personnes présentes dans l'engin, Thierry Sabine, patron du Paris-Dakar, le pilote François Xavier Bagnoud, la journaliste Nathalie Odent, Jean Paul Le Fur, technicien radio et Daniel Balavoine. Au dernier moment, l'interprète de L'Aziza avait demandé à prendre la place de Jean-Luc Roy, ce dernier n'ayant plus besoin de quitter les lieux en hélico.

"C'était une belle occasion pour lui de découvrir l'épreuve en hélicoptère. Nous nous sommes croisés avec Daniel qui m'a demandé si j'étais sûr de mon choix et si cela ne me dérangeait pas de laisser ma place. Ils montent dans l'hélico, on échange quelques mots et je referme la porte... Il est environ 18h et la pénombre commence à tomber", s'est souvenu Jean-Luc Roy, non sans émotion.

Des conditions météo très mauvaises

Daniel Balavoine était venu en Afrique pour l'opération "Pompes à eau pour l'Afrique" avant tout et il devait quitter le rallye le lendemain. Jean-Luc Roy est donc rentré de son côté en avion et a vite compris que l'hélicoptère a dû lui se poser en raison de la visibilité quasi-nulle au sol. Après des manoeuvres difficiles, l'engin s'est retrouvé projeté devant le véhicule qui devait le guider avant d'exploser.

Je n'ai jamais trouvé la réponse

Le lendemain, le journaliste expert en sports mécaniques apprend la terrible nouvelle. S'il s'est méfié des rumeurs, l'information a été ensuite confirmée par RFI. "Je ne peux pas dire que j'ai eu de sentiment de culpabilité vis-à-vis de Daniel Balavoine mais je n'arrête pas de me poser cette question: 'Pourquoi pas moi ce jour-là et pourquoi eux ?' Je n'ai jamais trouvé la réponse mais je sais en revanche que si j'étais monté dans cet hélicoptère, je n'aurais jamais eu mes trois enfants, ce que j'ai fait de plus beau dans ma vie. Ce n'était pas mon tour ni mon destin, voilà tout", a expliqué en toute sincérité le reporter.