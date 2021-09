Daniel Balavoine : "Cocaïne, ecstasy", sa fille Joana raconte tout de l'enfer de la drogue

Ce n'est pas parce qu'on a un nom connu ou que l'on vient d'une famille célèbre que l'on est à l'abri des aléas de la vie. C'est à travers son témoignage poignant que Joana Balavoine tente d'expliquer son parcours de vie et ses 15 longues années de consommatrice régulière de drogues. Dans une interview vidéo donnée à Konbini, la jeune femme de 35 ans revient sur son passé trouble et sa longue descente aux enfers. "La première fois, j'avais 16 ans. J'avais pris un petit boulot d'été en restauration et on m'a proposé de la drogue. Cocaïne et ecstasy, j'ai dit : 'OK'", raconte la fille de Daniel Balavoine.

Je prenais de la cocaïne pour avoir l'illusion que tout va bien. Et je fumais du cannabis pour être dans l'immobilisme

Née quelques mois après la mort de son père, Joana n'a pas pu le connaître, mais une fois majeure, elle a finalement eu accès à son héritage et les choses vont empirer. "Je me suis retrouvée complètement paumée. (...) Je me suis doucement laissée glisser dedans comme beaucoup de jeunes. (...) On fait la fête, on essaie d'entrer dans un groupe, on s'accroche à ce qu'on peut. C'est tellement accessible malheureusement (ndlr : la drogue)", décrit-elle. Une consommation régulière de drogue qui va durer pendant 15 ans., comme elle le détaille en vidéo : "Je prenais de la cocaïne pour avoir l'illusion que tout va bien. Et je fumais du cannabis pour être dans l'immobilisme".

Fatiguée et amaigrie par sa consommation répétée de drogue, Joana se rend compte qu'elle doit trouver sa voie personnelle, ce qui peut être difficile quand on est une "fille de". "Mon nom n'est pas une excuse. Il en est ressorti que c'était beaucoup lié à ça, bien sûr que c'est lié à mon père", dévoile-t-elle. La jeune chanteuse a réussi à s'en sortir et cela fait maintenant trois ans qu'elle n'a pas retouché aux drogues. Fière de son parcours et souhaitant partager son expérience au plus grand nombre, elle a publié l'interview sur son compte Instagram. Les commentaires des internautes ont tous été bienveillants, à l'image de Cécile Cassel et Shy'm, qui lui ont envoyé des emojis coeurs rouges.