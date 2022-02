Daniel Balavoine : Que devient Corinne, sa dernière compagne et mère de ses deux enfants ?

En 1981, Daniel Balavoine rencontrait Corinne Barcessat lors de l'enregistrement du disque Vendeurs de larmes paru en 1982. "Elle travaille dans l'univers musi­cal. Il la recroise quelques mois plus tard sur l'en­re­gis­trement de son album Vendeur de larmes, lui déclare sa flamme et gagne son coeur. Leur amour est fusion­nel. Elle le récon­forte, l'épaule, le suit partout", expliquaient les journalistes de Gala.



Discret, le couple accueille leur premier enfant le 15 juillet 1984, un petit garçon prénommé Jérémie. Fou d'amour, Daniel Balavoine lui dédie la chanson L'Aziza en 1985. Cette même année, le couple fait une rare apparition publique à l'occasion des Victoires de la Musique. Malheureusement, un drame vient clore brutalement leur belle histoire d'amour.

Daniel Balavoine meurt le 14 janvier 1986 dans un terrible accident d'hélicoptère au Mali à seulement 33 ans, alors que Corinne est enceinte de quatre mois d'une petite fille prénommée Joana qui naîtra en juin 1986. Trop bouleversée, elle n'assistera pas à son enterrement organisé à Biarritz et devra faire une procédure post-mortem de recon­nais­sance du père de son enfant pour que sa fille puisse porter le nom de Bala­voine.

Corinne nous soutient toujours

Fidèle à la mémoire de Daniel Balavoine qui était très engagé dans diverses missions humanitaires, Corinne a poursuivi ses projets de développement agricole et scolaire en Afrique et est même devenue pendant un temps Présidente d'honneur de l'association Daniel Balavoine. "Corinne nous soutient toujours, mais elle a aussi sa vie et ses enfants à s'occuper" confiait Claire Balavoine, la soeur du chanteur, à Télé Star.

Après avoir été attachée de presse pour France Gall, Corinne est devenue auteure et scénariste. Elle a d'ailleurs écrit pour la série à succès de France 2, Parents mode d'emploi et publie avec Cendrine Dominguez l'ouvrage Trois petits tours et puis les enfants s'en vont... Le syndrome du nid vide en 1994. L'année suivante, elle a également participé à l'écriture de la biographie de Balavoine, écrite par Gilles Verlant.

Depuis, Corinne s'est mariée au réalisateur de télévision Serge Khalfon, avec qui elle a eu deux enfants.