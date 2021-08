Daniel Balavoine, sa fille Joana ex-accro à la drogue : "J'ai plongé dans la cocaïne"

Aujourd'hui, je n'ai aucune raison de me droguer

Joana Balavoine dit avoir finalement eu la volonté de s'en sortir car elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. "Je dépérissais physiquement, je pleurais trop souvent, dit-elle ajoutant avoir ensuite été logée chez un ami en Angleterre à sa sortie de cure, avec "un rythme de vie" imposé. Elle était alors suivie par une addictologue et un psy mais, surtout, elle a fait le ménage dans son entourage. Et ça a payé puisque depuis trois ans, elle est sevrée. "Aujourd'hui, je n'ai aucune raison de me droguer. Je me suis organisée pour mener une vie saine. Je fais du sport, je m'occupe de mon jardin, mon potager", raconte-t-elle. Et, surtout, elle se sent enfin "prête" à se lancer seule dans la musique.

Paris Match, édition du 26 août 2021.