Daniel Balavoine mort il y a 35 ans : qui est Joana, sa fille née peu après sa disparition ?

Je ne suis pas un héros, Sauver l'amour, Mon fils ma bataille, L'Aziza, Dieu que c'est beau... Trente-cinq ans après sa mort, causée par un accident d'hélicoptère au Mali pendant le Dakar, les tubes de Daniel Balavoine continue de vivre sur les ondes. Un héritage musical qui rappelle sans cesse aux enfants du chanteur leur terrible perte. Pour sa fille, Joana, l'absence de son père était encore plus dure à appréhender qu'elle n'a pas eu le temps de le connaitre. Toutefois, celle-ci a aussi hérité du goût de la musique.

Daniel Balavoine est mort le 14 janvier 1986. Cinq mois plus tard naissait Joana, un bébé fruit de son histoire d'amour avec Corinne Barcessat. C'est à l'initiative de sa mère, qui avait sollicité un avocat, qu'elle a pu officiellement prendre le nom de son illustre papa après avoir été reconnue post-mortem par la justice. Et pourtant, dans sa jeunesse, la jeune femme n'était pas particulièrement à l'aise avec le poids de la notoriété. "Les gens me parlaient d'un mec que je ne connaissais pas. D'un homme qui semblait leur appartenir (...) A force d'écouter les gens m'en parler, j'ai regardé ses interviews et j'ai découvert ses chansons... Je me suis dit : 'Bizarre, il y a un peu de moi là-dedans.' Et puis un jour un ami m'a remis un bouquin avec ses textes. C'est le poids de ses mots qui m'a traversée, la manière dont il les avait choisis", avait-elle confié en 2015 à Paris Match.

En 2017, dans un documentaire pour France 3, Joana avait admis avoir "beaucoup rejeté" sa filiation au début avant de prendre le temps de s'apaiser. "Je suis tout le temps dans sa découverte. En le cherchant lui, je me cherche finalement moi. Le père je ne le découvrirais jamais vraiment. Ce n'est pas quelque chose que je peux découvrir à travers les autres. Ce n'est pas le père mais l'homme que je suis partie découvrir", disait-elle.