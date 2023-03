Daniel Lavoie : Cette "immense cicatrice du thorax au cou" qu'il garde en séquelle

Il est l'un des visages indéboulonnables de la chanson québécoise. À l'image de son compatriote Garou, Daniel Lavoie, qui fête en ce vendredi 17 mars ses 74 ans, a connu le succès à l'aube des années 2000 avec l'incontournable comédie musicale Notre-Dame de Paris. Une notoriété avec laquelle le chanteur a accédé au rang de star, et qui lui a permis - ainsi que son talent - de se bâtir une magnifique et vaste carrière, entamée bien avant, certes.

Seulement, tout a failli s'arrêter bien trop tôt pour lui. En effet, au cours de l'année 2016, il a été victime de sérieux problème de santé, comme il l'avait lui-même révélé en interview. "Je suis passé proche d'y passer. C'est derrière moi, j'espère. Ce que j'ai eu ne fait pas de métastases, alors je suis un homme chanceux !", avait-t-il confié au journal québécois La Presse à propos de son infection pulmonaire qui l'a contraint à être hospitalisé plusieurs jours au Canada. L'artiste s'est en tiré avec une immense cicatrise allant du thorax jusqu'au cou. "C'est existentiellement enrichissant et intéressant, même si l'incertitude de la maladie n'est pas facile à vivre. J'essaie de trouver le bon côté de tout", ajoutait-il alors à ce sujet.

Je n'ai plus l'énergie que j'avais

Heureusement, Daniel Lavoie a pu vite récupérer pour aller de l'avant. Il a donc rapidement retrouvé le chemin des studios pour de nouveaux albums, mais aussi et surtout celui de la scène pour de nouveaux projets, comme c'était le cas en début d'année. En 2022, il s'était à nouveau confié auprès du même média. "Je suis obligé de me botter le cul parce que je n'ai plus l'énergie que j'avais. Mais j'aime ça, ça me garde vivant, en contact. Et ça me permet de faire de la musique avec de bons musiciens", déclare celui qui n'a pas hésité une seule seconde à reprendre son rôle de Frollo pour le remake de la comédie musicale qui l'a rendu célèbre.

Aujourd'hui, il affirme "faire ce qu'il faut pour aller bien" et n'aurait plus de problème de santé. Il réside en Italie, à Bologne plus précisément et a notamment composé des chansons en italien. Une ultime preuve de son immense talent, comme si la musique lui avait permis de braver le pire alors qu'il a frôlé la mort de près.