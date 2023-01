Élodie Gossuin en mini robe, Jenifer ultra stylée en combinaison... les stars s'unissent contre le cancer !

En 2023 plus que jamais, il est important de soutenir les causes qui en valent la peine. Aussi, le 4 janvier 2023, en début de soirée sur W9, de nombreuses célébrités viendront chanter contre le cancer sur la scène exceptionnelle du Dôme de Paris. Pour la 12ème édition consécutive de ce rendez-vous, Jérôme Anthony et la production de l'émission ont mis les petits plats dans les grands !

En ce début d'année, la chaîne propose une formidable soirée pleine d'ambiance et de couleurs chatoyantes. Kamel Ouali et sa troupe Mon premier cabaret viendront ainsi faire le show entre deux prestations musicales. Tayc, Natasha St-Pier, Chimène Badi, Christophe Willem, Suzane, Julie Zenatti, Elsa Esnoult, Anne Sila et Claudio Capéo viendront notamment pousser la chansonnette aux côtés d'artistes venus d'autres horizons. Les téléspectateurs pourront ainsi retrouver des acteurs et humoristes comme Franck Dubosc, Florent Peyre, Alex Vizorek, Michaël Gregorio, Natoo. Certains animateurs seront également de la partie, à l'image de Laurent Maistret, Erika Moulet et Élodie Gossuin, magnifique reine de beauté vêtue d'une sublime robe blanche élégamment brodée. Même la journaliste K.G Thuram, l'influenceur Julien Bert et la chanteuse Christiane Obydol, du groupe Zouk Machine, viendront égayer la soirée de leur présence. Jenifer, habillée d'une combinaison bordeaux à motifs, sera quant à elle bien présente pour soutenir la cause.

Des invités prestigieux

Pour le bien de l'association baptisée Tout le monde contre le cancer, d'autres artistes prestigieux ont accepté l'invitation. Jérôme Anthony pourra donc compter sur la présence de Daniel Lavoie qui viendra interpréter son titre Belle en compagnie de Angelo Del Vecchio et AZ. Salvatore Adamo fera également l'honneur de sa présence et chantera en duo avec Anne Sila, grande gagnante de The Voice, édition All Stars (en 2021). Abi Bernadoth, un autre gagnant du célèbre télé-crochet, montera également sur scène aux côtés de Franck Dubosc afin d'interpréter le tube Regardez moi.

Enfin, dans l'objectif de soutenir la recherche contre la maladie qui lui a enlevé son mari, Nathalie Marquay-Pernaut viendra également donner de la voix. Elle chantera le titre Quand je suis avec toi aux côtés de la belle Elsa Esnoult. À noter que Nicolas Rossignol, président de l'association, sera lui aussi présent afin de communiquer sur les actions réalisées par cette dernière tout au long de l'année.