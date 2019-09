Danielle Brooks (Orange is the New Black) enceinte, elle révèle le sexe du bébé

Que va devenir Danielle Brooks après la fin de la série ?

Après sept ans de bons et loyaux services, Jenji Kohan nous a offert un final fort, larmoyant et magnifique. Si certains pensionnaires de Litchfield ont connu une fin tragique en bout de course, Danielle Brooks concluait le dernier épisode d'Orange is the New Black avec une touche de joie dans son malheur – son personnage trouvant finalement la paix malgré sa peine perpétuelle. Tiffany Doggett, Black Cindy, Suzanne, Red, Lorna... si elles nous manqueront toutes, aucun souci à se faire pour celle qui incarnait Taystee. En 2019, Danielle Brooks est déjà au casting de trois longs métrages : Clemency de Chinonye Chukwu, The Day Shall Come de Chris Morris et All the Little Things We Kill d'Adam Neutzsky-Wulff. Un joli vent de liberté souffle sur sa carrière...