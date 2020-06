Danny Hicks (Evil Dead) atteint d'un cancer : "Il me reste trois ans à vivre"

Il a participé à tant de films d'horreur que nous n'aurions jamais imaginé un tel scénario. Et pourtant. Cette fois-ci, le drame est réel. L'acteur Danny Hicks souffre d'un mal terrible, il l'a annoncé sur son compte Facebook le 5 juin 2020. "À tous ceux que j'ai eu l'occasion de rencontrer, et aux 6018 personnes qui me suivent sur cette page et qui apprécient mon travail. J'ai une mauvaise nouvelle, a-t-il écrit sobrement. Les médecins m'ont diagnostiqué un cancer de stade 4. Il me reste, environ, entre un an et trois ans à vivre. Mais je vais vous dire, j'ai assurément bien vécu pendant ces 68 ans."

Vous le savez sans doute, le stade 4 du cancer correspond à une large extension de la maladie dans l'organisme sous forme de métastases. "Je n'ai pas beaucoup de regrets, poursuit le comédien américain. Voilà, je dois m'en aller. Je dois découvrir ce qu'il se passe vraiment en bas dans cette cave." Une référence, sans doute, aux terribles démons qui se terraient dans la pénombre de la cabane des films Evil Dead. Pilier du septième art, spécialiste de l'épouvante, Danny Hicks avait participé au deuxième volet de la saga de Sam Raimi, auprès de Bruce Campbell. On le connaît également pour être apparu dans Spiderman 2, Le Monde fantastique d'Oz ou, plus récemment, dans Dick Johnson & Tommygun vs. The Cannibal Cop: Based on a True Story.