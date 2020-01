Danny Tetley : Un candidat de X Factor condamné pour photos pédophiles

Il a eu son moment de célébrité, mais il passera les neuf prochaines années derrière les barreaux. Danny Tetley, star en 2018 dans la version anglaise de The X Factor, a été emprisonné le vendredi 24 janvier.

Il a été déclaré coupable et condamné pour avoir réclamé des photos à caractère sexuel à cinq adolescents de 15 et 16 ans, rapporte The Guardian. Le site rapporte qu'il a proposé des rétributions financières lors de "conversations hautement sexualisées" avec plusieurs garçons.

L'infraction était "flagrante et dégoûtante", lui a dit le juge lors de la condamnation au tribunal. Et d'ajouter : "Le niveau auquel vous avez sombré, M. Tetley, était tout à fait incroyable. Beaucoup vous verront pour ce que vous êtes, une créature méprisable. La réalité est que notre société est profondément intéressée par la célébrité, cela ne fait pas de mal. Vous avez exploité le statut que vous a conféré X Factor, un divertissement pur de premier ordre. Vous avez abusé de ce statut pour satisfaire vos besoins sexuels pervers."

Le mois dernier, il avait plaidé coupable d'avoir demandé des photos pédophiles, mais lors de son arrestation, il avait essayé de se défendre en arguant que son compte Facebook avait été piraté. Alors que l'avocat de l'accusé a parlé de la solitude dans laquelle l'a plongé la célébrité et de la cocaïne dans laquelle il s'est réfugié, les victimes ont témoigné au tribunal : "Les adultes ne comprennent pas à quel point de tels événements ont un impact sur nos vies", a commenté l'un des garçons.

Danny Tetley a été condamné à neuf ans de prison ferme.