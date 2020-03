Danny Tidwell : Mort du danseur à 35 ans, son mari David "dévasté"

Samedi 7 mars 2020, dans l'après-midi, son mari, le journaliste David Benaym lui a rendu un poignant hommage, toujours sur Instagram, retraçant à la fois la carrière de Danny Tidwell, mais aussi l'essence de leur relation amoureuse.

"Je suis dévasté que mon Danny, l'amour de ma vie, mon ami bien-aimé, l'artiste, l'ange talentueux, l'esprit féroce, le danseur légendaire, mon mari Danny Tidwell soit décédé la nuit dernière dans un accident de voiture alors que son ami le ramenait du travail à la maison du travail", peut-on lire. "Je pense à Denise, Travis, Scott, Tyler et Shannon, Grandma, ses soeurs Latoya et Ronda, son ami qui était avec lui, Eddy, qui lui survit, et toute sa famille de danseurs qui exprime déjà l'état de choc dans lequel nous sommes tous."

"Nous avons été si chanceux de l'avoir, la vie a été si difficile pour lui, a poursuivi David Benaym, mais c'était un guerrier et il revenait debout, toujours. Nous nous aimions tellement, il était et restera toujours ma famille. Il m'a rendu tellement heureux pendant tant d'années, nous avons pu créer tellement de choses ensemble, un livre et un spectacle, Moving Still et une incroyable aventure de magazine depuis 7 ans, Movmnt magazine, qui nous rendait si fiers."

Danny est devenu célèbre lorsqu'il a participé à la troisième saison de l'émission américaine So You Think You Can Dance, diffusée sur la chaîne Fox en 2007. Il était alors arrivé à la deuxième place. Originaire de Norfolk, en Virginie, il avait 22 ans lors de l'émission. Son frère a dansé la saison précédente et est également arrivé en deuxième place.

"Il a eu un tel impact sur le monde de la danse, la vie lui a donné tellement de choses à gérer dès son jeune âge", a rappelé David son époux. Et d'ajouter, pour conclure : "Je vais écrire sur toi Danny, raconter ton histoire, perpétuer ton héritage, faire en sorte que tu ne sois pas oublié, que tu sois célébré. Tu disais que tu étais un ange sans ailes, tu volais depuis le début et tu seras désormais notre ange gardien. Je t'aime, tu me manqueras toujours. Tu es maintenant en paix, mon Danny et je sais que tu sais combien tu étais aimé."