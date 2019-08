Danny Trejo (Machete) : À 75 ans, il sauve un enfant d'un accident de voiture

Danny Trejo est le héros du jour. Le 7 août 2019, l'acteur américain est venu en aide à une grand-mère qui a eu un accident dans les rues de Los Angeles (États-Unis). Sa voiture s'est retournée, pour finir sur le toit, avec son petit-fils à l'intérieur bloqué sur la banquette arrière. La star de Machete était donc au bon endroit, au bon moment pour venir en aide à l'enfant.

Selon des témoins de l'accident, les faits se sont déroulés mercredi après-midi. La grand-mère a grillé un feu rouge et un véhicule est entré en collision avec sa voiture, lui faisant faire des tonneaux. Danny Trejo a vu la scène et s'est précipité pour aller porter assistance. Lorsqu'il arrive, il découvre la mamie coincée sur le siège conducteur, qui criait pour que quelqu'un vienne en aide à son petit-fils, lui aussi emprisonné dans le véhicule. L'acteur américain de 75 ans a été aidé par deux autres personnes pour extraire l'enfant. Pendant ce temps, les pompiers arrivés sur place ont pu secourir la conductrice. Le bébé et sa grand-mère ont été transportés à l'hôpital, où leurs blessures légères ont pu être soignées sans souci.

Super-pouvoirs

Danny Trejo a ensuite été interrogé par la chaîne de télévision ABC, vite arrivée sur les lieux de l'accident. Il explique qu'il "devait essayer de calmer l'enfant", lui qui fait du bénévolat auprès d'enfants handicapés. "Il était en panique. Pour le calmer je lui ai dit : 'Okay, nous devons utiliser nos super-pouvoirs.' Donc il a crié 'super-pouvoirs' et nous nous sommes tous mis à crier : 'Super-pouvoirs !' (...) Nous avons créé un lien. On n'arrêtait pas de se regarder, pour qu'il ne fasse pas trop attention à l'accident", a-t-il raconté. Danny Trejo s'est ensuite dit "étonné" que si peu de gens se soient arrêtés pour leur venir en aide, déclarant que ça ne lui viendrait pas à l'esprit d'ignorer une telle scène. Une chose est sûre, à 75 ans, le comédien a fait preuve d'une présence d'esprit inouïe.