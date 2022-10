Danse avec les stars : Camille Combal humilie une candidate recalée, il ne savait pas qui elle était !

Chaque vendredi, pas de soirée en pyjama devant Netflix pour Camille Combal ou de grosses soirées. Ce jour-là, le présentateur de 41 ans doit se rendre sur le plateau de Danse avec les stars, une émission qu'il anime depuis 2018. Pour l'occasion, nos confrères de Purebreak sont allés à sa rencontre. Et en cours d'entretien, il a révélé qu'il ne connaissait pas une candidate de télé-réalité pourtant emblématique.

Cette année, pour l'édition 2022, la production de Danse avec les stars a recruté David Douillet, Anggun, Billy Crawford, Amandine Petit ou encore Florent Peyre. Mais avant que les noms des candidats ne soient annoncés officiellement, des rumeurs ont couru sur la Toile, comme pour chaque saison. Il s'était notamment dit que l'ancienne candidate des Marseillais (W9) Carla Moreau devait intégrer le casting de la saison 12. Mais, lorsque les noms des participants est officiellement sorti, aucune trace de l'épouse de Kevin Guedj (qui a connu une période difficile avec son mari).

Lors d'une interview avec Camille Combal, Purebreak a donc voulu savoir si Carla Moreau serait un jour candidate de Danse avec les stars. Et sa réponse ne devrait pas plaire à la principale intéressée. "Je vous fais un scoop, je n'ai aucune idée de qui c'est", a-t-il avoué. Il a ensuite demandé à plusieurs personnes si elles connaissaient la maman de Ruby (3 ans) et deux ont répondu que oui, contre une qui l'ignorait également. "Je ne veux pas l'offenser, je ne sais pas du tout qui c'est. Mais j'espère Carla, tu as l'air charmante", a-t-il poursuivi.

Le père de famille a ensuite demandé si Carla Moreau était mariée. Et, après avoir appris que c'était le cas, il a lancé : "Je suis heureux pour vous. On vous prend même en couple. Un couple qui danserait ensemble avec deux danseurs. Donc Carla Moreau, tu es la bienvenue." L'idée est lancée et nul doute qu'elle enchanterait la principale intéressée. En attendant, le public peut la retrouver sur TFX, dans La Bataille des clans où avec ses proches, elle affronte Jazz Correia et son équipe.