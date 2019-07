Danse avec les stars : Les vacances "nature et topless" d'une danseuse phare

Après neuf saisons à succès, Danse avec les stars fera prochainement son retour sur TF1. Et alors que la date de diffusion n'a pas encore été dévoilée, cette dixième édition promet bien des surprises côté casting ! En attendant la reprise, les stars et professionnels du programme profitent de leur été. C'est le cas de Katrina Patchett, danseuse emblématique de l'émission.

Sur Instagram, la jolie blonde de 32 ans partage quelques photos de ses vacances. Et c'est sous le soleil de la Grèce que la belle se prélasse. Après avoir dévoilé sa silhouette parfaitement sculptée en bikini, Katrina Patchett a dévoilé une nouvelle photo magnifique ! Mardi 30 juillet 2019, l'épouse de Valentin D'Hoore, ex-candidat de Koh-Lanta (TF1) devenu mannequin, a publié une photo d'elle de dos et seins nus, baignant dans les chutes d'eau de Drimonas, qui se situent au-dessus de Rovies dans le Nord de l'Eubée. "Nature, cascade et topless. Tout ce que j'aime", a écrit la belle en légende. Une photo qui a beaucoup plu aux internautes, certains réclamant à voir "le recto" (ben voyons !) tandis que d'autres ont comparé Katrina Patchett à "une belle sirène au naturel".