Danse avec les stars : Un ex-danseur sauve une femme victime de violences

C'est une histoire qui fait froid dans le dos qu'a racontée un ancien danseur emblématique de Danse avec les stars (TF1) en story Instagram, le 7 juin 2021. Alors qu'il pensait passer une nuit tranquille, Yann-Alrick Morteuil a assisté à une scène horrible.

"Cette nuit, j'ai entendu le cri glaçant d'une femme. Je suis sorti en caleçon et pied nu pour courir après un homme. Il poursuivait la femme pour la violenter. Je ne fus pas le seul à intervenir. #violencesfaitesauxfemmes #stopviolences #violences conjugales", a écrit le jeune homme. Yann-Alrick Morteuil ne dit pas ce qu'il s'est passé ensuite, mais on comprend que son intervention et celle des autres personnes présentes ont aidé la femme en question a se sortir des griffes de son bourreau.

Récemment, c'est une nouvelle bien plus réjouissante que le beau blond partageait avec ses fans. Celle de la naissance de son premier enfant. Une petite fille qui répond au doux nom de Cora. "Les anges sont venus me présenter en cette nuit magique du 29 mars 2021 le fruit de notre amour @nevedya_art. Notre fille Cora vient 'd'éclore' et est déjà en train de me noyer dans le bonheur intersidéral de l'espace en poudre de pissenlit du destin de l'amour ! Je suis amoureux de toi ma fille, depuis ce jour où j'ai posé les yeux sur toi. Merci mon amour @nevedya_art, ma Nintendo déesse, d'être aussi douce, attentionnée, drôle, de m'inspirer, de me pousser à donner le meilleur de moi-même et aujourd'hui d'être la mère de mon enfant. Nous allons tous les 3 déplacer les montagnes, soulever les océans et ensemble être les plus heureux de monde ! Ma famille, je vous aime, je nous aime", avait-il écrit en légende d'une photo de son bébé tenant son doigt.

Pour rappel, Yann-Alrick a quitté Danse avec les stars après la saison 7 en 2016. Sa dernière partenaire de danse était Karine Ferri, qu'il a propulsée jusqu'en demi-finale. Il a aussi eu la chance de partager quelques pas avec EnjoyPhoenix (saison 6 en 2015) et Tal (saison 4 en 2013).