Danse avec les stars : Un ex membre de l'équipe a cédé à la chirurgie esthétique, découvrez le résultat !

On ne l'a plus vue sur le plateau de Danse avec les stars depuis un petit moment. Depuis la saison 7, exactement, quand elle faisait tourbillonner Julien Lepers. Ceux qui ne l'ont plus aperçue depuis ses débuts auraient, d'ailleurs, peut-être du mal à la remettre. Silvia Notargiacomo l'assume et l'explique sans aucun tabou : elle a subi une opération de chirurgie esthétique pour se rendre la vie plus belle... et plus confortable, surtout !

C'est dans une interview accordée au magazine Gala que la championne de danse sportive multirécompensée le révèle. "Je me suis fait refaire le nez pour corriger une déviation de la cloison nasale et des traces de coups pris avec la danse, rappelle-t-elle. J'en ai profité pour l'embellir." Bien sûr, tout ceci n'est qu'un détail par rapport au sujet principal de cette fameuse interview, puisque Silvia Notargiacomo évoque, dans les pages de la publication, sa première grossesse.

Enceinte de son premier enfant

Elle est enceinte de son premier enfant et n'a qu'une hâte : pouvoir le porter dans ses bras. Plus que quelques semaines de patience. Le ventre de Silvia Notargiacomo s'est déjà bien arrondi et elle a pris, comme elle le précise, 11 kilos. elle continue à pratiquer le yoga prénatal, la gymnastique douce et le stretching pour s'épargner une prise de poids trop importante. Le père de son bébé n'est autre qu'une star de la gastronomie française qu'elle a rencontré grâce à l'émission Danse avec les stars.

Silvia Notargiacomo a trouvé l'amour grâce à Danse avec les stars

A la tête de sept restaurants, bientôt huit, Denny Imbroisi n'avait pas encore bâti son empire quand ils se sont croisés, du côté de la Plaine-Saint-Denis. "Je tournais DALS et, dans un studio en face du mien, j'ai aperçu un beau brun qui enregistrait une émission avec le pâtissier Christophe Michalak, raconte Silvia Notargiacomo. J'ai fait le premier pas. Je suis allée le voir pour savoir d'où il venait. Il m'a parlé de ses origines calabraises. Moi je suis de Naples et Rome... Le rendez-vous d'après, c'est lui qui l'a organisé. J'étais tellement troublée qu'au bout de quinze minutes, j'ai dû sortir du bar où nous étions pour reprendre mon souffle tant mon coeur battait..."

