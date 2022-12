Danse avec les stars : Une ex-star de l'émission enceinte de son premier enfant !

La famille Danse avec les stars est sur le point de s'agrandir. Si la dernière saison vient tout juste de se terminer, voyant Fauve Hautot rattraper le record détenu par Denitsa Ikonomova grâce à sa victoire avec Billy Crawford, une nouvelle aventure commence pour certains danseurs, passés par le programme. Surtout pour Silvia Notargiacomo, l'une des professionnelles phares du programme qu'elle a quitté en 2017, faute de partenaire.

La belle brune de 39 ans a fait son retour sur la scène médiatique et elle a des choses à dire et à montrer. En couple depuis sept ans avec le cuisinier Denny Imbroisi, ancien Top Chef, la danseuse a donné de ses nouvelles et pas des moindres puisque Silvia Notargiacomo est enceinte de son premier enfant ! Dans les pages de Gala, c'est dans les bras de son chéri que Silvia s'est affichée dans une robe sombre et longue couverte de coeurs, son baby bump bien en avant. Enceinte de 6 mois, Silvia Notargiacomo s'apprête donc à devenir maman pour la première fois.

Pour préserver sa santé et celle de son bébé, la sportive a fait une croix sur la danse mais continue de s'entretenir comme elle le fait savoir dans son entretien avec Gala : "Je fais juste un peu de yoga prénatal, de gymnastique et de stretching" confie-t-elle. Garder la forme et se dépenser est primordial quand l'homme qui partage votre vie passe son temps à concocter des bons petits plats.

J'ai fait le premier pas

Silvia Notargiacomo est revenue sur leur toute première rencontre sur le plateau de Danse avec les stars. Un premier contact qui n'aurait pas été possible sans son intervention : "J'ai aperçu un beau brun. [...] J'ai fait le premier pas. Je suis allée le voir pour savoir d'où il venait. Il m'a parlé de ses origines calabraises. [...] Le rendez-vous d'après, c'est lui qui l'a organisé. J'étais tellement troublée qu'au bout de quinze minutes, j'ai dû sortir."

Dans trois mois environ, la naissance de leur premier enfant sera un peu comme la cerise sur le gâteau. Et elle pourrait ne pas être la seule puisque comme le couple le fait savoir, il n'exclut rien quant à la suite de leur histoire, "ni un deuxième enfant dans la foulée, ni un mariage." Un bonheur qu'on ne peut que leur souhaiter.