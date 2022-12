Diaporama : Danse avec les stars : Une ex-star de l'émission enceinte de son premier enfant !

Silvia Notargiacomo (coiffure Franck Provost / maquillage SLA make up Academy) - Défilé du 24ème Salon du Chocolat à Paris en faveur de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris le 30 octobre 2018. Pour le 2ème année consécutive, le Salon du Chocolat a propsé en série limité 3000 places pour sa cérémonie d'ouverture dont le montant de la vente sera sera reversé à l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque pour offrir un coeur tout neuf à plusieurs enfants malades. © CVS-Veeren/Bestimage © BestImage, © CVS-Veeren/Bestimage

Silvia Notargiacomo et Denny Ambroisi - People au Championnat du monde de kickboxing ISKA (International Sport Kickboxing Association) au Grand Palais éphémère à Paris le 31 mai 2022. © JB Autissier / Panoramic / Bestimage © BestImage, © JB Autissier / Panoramic / Bestimage

Silvia Notargiacomo - Présentation du Laponie trophy au Ice Kube à Paris le 3 décembre 2019. Le Laponie Trophy est ouvert à toutes celles qui ont envie de se challenger et de soutenir une association. Que vous soyez une grande sportive ou non, l'essentiel est de participer © JB Autissier/Panoramic/Bestimage © BestImage, © JB Autissier/Panoramic/Bestimage

Denny Imbroisi et sa compagne Silvia Notargiacomo au village lors des internationaux de tennis de Roland Garros à Paris, France, le 30 mai 2019. © Jacovides-Moreau/Bestimage © BestImage, © Jacovides-Moreau/Bestimage

Silvia Notargiacomo (Danse avec les stars) et son compagnon Denny Imbroisi au village lors des internationaux de tennis de Roland Garros à Paris le 5 juin 2017. © Cyril Moreau / Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, Cyril Moreau / Dominique Jacovides / Bestimage

Exclusif - Silvia Notargiacomo et son compagnon Denny Imbrois - Mariage religieux en l'église de Villanova d' Alizée et Grégoire Lyonnet - Villanova le 18 juin 2016 © Olivier Huitel - Olivier Sanchez / Bestimage - Crystal © BestImage, © Olivier Huitel - Olivier Sanchez / Bestimage - Crystal

