Danse avec les stars : Un premier couple éliminé, résultat cruel pour ce duo qui échoue de peu

L'aventure Danse avec les stars 2022 touche à sa fin. Ce vendredi 11 novembre, TF1 diffuse la grande finale du célèbre concours de danse. Trois couples sont encore en compétition pour remporter le fameux trophée et ainsi succéder à Tayc et Fauve Hautot. Mais en cours d'émission, l'expérience s'est arrêtée pour l'un d'entre eux.

Ils étaient douze au départ à se lancer dans cette belle aventure qu'est Danse avec les stars. Tous ont travaillé d'arrache-pied afin d'offrir la plus belle prestation possible au public et aux membres du jury Bilal Hassani, François Alu, Chris Marques et Marie-Agnès Gillot. Malheureusement pour David Douillet, Amandine Petit, Anggun, Léa Elui, Théo Fernandez, Clémence Castel, Eva, Florent Peyre et Thomas Da Costa, leurs efforts n'ont pas été suffisants puisqu'ils ont été éliminés de la compétition.

À un point près...

Ainsi, ce sont Billy Crawford et Fauve Hautot, Carla Lazzari et Pierre Mauduy puis Stéphane Legar et Calisson Goasdoué qui s'affrontent ce soir sur le parquet du studio 2017. Chacun a dû préparer trois danses, dont leur prestation la plus marquante de la saison. Leur but ? Convaincre les téléspectateurs qui étaient les seuls maître de la soirée. Malheureusement pour Stéphane Legar et Calisson Goasdoué , cela n'a pas été suffisant. Ils n'auront pas réussi à convaincre les jurés malgré leur belle prestation. Ils ont obtenu la note de 38 pour leur danse, alors que leurs concurrents ont obtenu 39 points chacun.

L'aventure s'arrête donc là pour Stéphane Legar et Calisson Goasdoué, qui ne feront donc pas partie de la belle liste des gagnants qui comporte M. Pokora, Shy'm, Emmanuel Moire, Alizée, Rayane Bensetti, Loïc Nottet, Laurent Maistret, Agustin Galiana, Clément Rémiens, Sami El Gueddari, puis Tayc. Un résultat cruel pour eux, puisque leur élimination s'est jouée à un détail près... Mais ils ne peuvent qu'être fiers de leur parcours, tant la compétition a été rude jusqu'au bout en raison de la forte concurrence.