Dany Boon bouleversé en évoquant sa mère : "Elle n'avait pas le droit de traverser la rue"

Interrogé par la journaliste Audrey-Crespo Mara, ce dimanche 10 octobre 2021 dans l'émission Sept à Huit, Dany Boon s'est confié sur son enfance. Une triste période pour ce dernier qui, face au désarroi de sa mère, s'est régulièrement mis à la faire rire afin qu'elle ne souffre pas.

Car lorsque la mère de Dany Boon était enceinte, elle était âgée de 17 ans. Mineure lors des faits, cette dernière est tombée enceinte d'un homme, d'origine kabyle, de vingt ans son aîné. Un acte impardonnable aux yeux de la famille de sa mère qui l'a alors mise à l'écart. Une distance qui a beaucoup affecté cette dernière, mais également le compagnon de Laurence Arné qui, s'est senti obligé de réconforter sa mère par le rire. "Pour elle, ça a été très difficile de vivre ce rejet", a-t-il indiqué. Et de poursuivre : "J'ai des souvenirs qui sont des scènes de films où on est allés au mariage de mon oncle et elle n'avait pas le droit de traverser la rue", a-t-il continué, non sans émotion. "On était dans le parking en face, on était habillés endimanchés et ma mère pleurait. Elle voyait son frère se marier et n'avait pas le droit de traverser la rue", s'est ensuite souvenu le père de Sarah, Elia, Eytan, Mehdi et Noé. Avant de poursuivre : "En voyant ma mère souffrir, je me suis dit 'faut que je la fasse rire' pour qu'elle aille mieux."

"Le rire a été une réparation pour tout (...) c'est séduisant de faire rire. Comme j'avais un physique particulier", a-t-il ensuite mentionné suite aux nombreuses critiques qu'il a reçues sur son physique lorsqu'il était jeune. Des remarques faites par ses camarades de classe, mais également par sa propre mère. "C'est ma mère aussi qui me disait 'T'es beau. T'es tellement beau, mais alors tes oreilles... T'es beau de trois-quarts ou de profil. J'ai raté un truc [durant la grossesse], tes oreilles". Une particularité physique que sa mère a tenté - à de nombreuses reprises - de corriger en lui mettant un bonnet durant la nuit en vue de recoller ses oreilles.