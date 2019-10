Dany Boon endeuillé : il pleure la mort de Richard Pezet

Lundi 28 octobre 2019, le site spécialisé dans le septième art Le Film français a annoncé la mort de Richard Pezet, âgé de 71 ans. Il souffrait d'une maladie non dévoilée. Si son nom était inconnu du grand public, il était une figure incontournable du cinéma, ayant été directeur général des activités françaises de Production Films de Pathé et ex-président de la Fédération nationale des distributeurs de films.

Richard Pezet était le fils de Jacques, "influent distributeur méridional qui fut à la tête de la société AMLF qu'il a rachetée en 1949 à Robert Dorfmann" et qui existait d'abord au niveau régional, nous informe le site. Père et fils avaient décidé de se lancer en 1972 dans une aventure plus ambitieuse en s'associant avec le défunt Claude Berri et Christian Fechner pour créer une AMLF national, avec 50% des parts pour le duo père et fils. Les cartons seront alors nombreux grâce aux films La Fureur du dragon, Pleure pas la bouche pleine, Le Grand Bazar ou Les Charlots mousquetaires... La société sera rachetée par le géant Pathé en 1999 et Richard Pezet sera nommé deux ans plus tard président de Pathé Production et pilotera la production de films français.

Dans les années 1990, le regretté producteur avait également lancé sa structure : la Someci pour Société méridionale cinématographique. Il produira ou coproduira notamment Qui c'est les plus forts de Charlotte de Turckheim ou Adopte un veuf de François Desagnat. Il fut aussi, de 1994 à 1997, président de laFédération nationale des distributeurs de films.

Parmi les films les plus marquants sur lesquels il avait travaillé, figure le carton du box-office hexagonal : Bienvenue chez les Ch'tis. C'est lui qui avait imposé Kad Merad à la place de José Garcia. Sur Facebook, l'acteur et réalisateur du film, Dany Boon, a posté une photo de lui avec le producteur et a partagé sa peine. "Richard Pezet était un des producteurs de Bienvenue chez les Ch'tis. Sa belle voix grave à l'accent marseillais, son humour et sa classe vont me manquer. Je pense fort à sa famille et à ses proches", a-t-il écrit.