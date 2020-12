Dany Boon : Quel est le vrai nom de l'acteur ?

Star du film Bienvenue chez les Ch'tis (2008), Dany Boon s'appelle en réalité Daniel Farid Hamidou. Originaire d'Armentières dans le Nord, l'acteur avait expliqué au micro d'Europe 1 en 2014 comment il avait choisi son pseudonyme : "C'est un ami d'enfance qui m'a appelé Dany Boon par rapport à une ancienne série Daniel Boone. C'était une sorte de Davy Crockett qui a traversé l'Alaska à pieds et qui était un peu un fou furieux. Et comme je faisais l'andouille quand j'étais petit et que j'étais un peu un fou furieux on m'a surnommé Dany Boon. Quand j'ai commencé à jouer dans la rue et ensuite sur scène, j'avais le trac, j'étais très timide et le fait d'avoir un pseudonyme m'aidait à y aller."

On croyait que j'étais pistonné !

De plus, son nom Hamidou ne l'a pas forcément aidé au début de sa carrière comme il le confiait à L'Express en 2011 : "Quand je suis arrivé à Paris, on me demandait sans cesse si j'étais de la famille d'Amidou, l'un des comédiens fétiches de Claude Lelouch. On croyait que j'étais pistonné ! Raison pour laquelle je suis devenu Dany Boon, un pseudo qui prête à rire et qui, surtout, rend hommage à l'un de mes héros d'enfance, Daniel Boone, l'explorateur américain."

Arrivé à Paris en 1989, Dany Boon a débuté sa carrière en faisant le mime dans la rue et en jouant dans de nombreux théâtres parisiens dont le théâtre Trévise. Repéré sur scène dans les années 1990, Dany Boon connaît ensuite un immense succès en 2008 avec le film Bienvenue chez les Ch'tis aux côtés de Kad Merad. Après être devenu une star dans le 7ème art, Dany passe derrière la caméra et devient scénariste et réalisateur notamment pour les films Rien à déclarer (2011), Supercondriaque (2014), Raid dingue (2017) et La Ch'tite Famille (2018).

Côté vie privée, Dany Boon est papa de cinq enfants : Mehdi (né le 25 août 1997 de sa relation avec l'actrice Sophie Hermelin), Noé (né le 4 septembre 1999, fruit de son amour avec Judith Godrèche), Eytan, Élia et Sarah (15 ans, 14 ans et 10 ans nés de son amour avec Yaël Harris).